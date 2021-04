La polémique sur la tenue des prochaines échéances électorales est loin de connaître son épilogue. En conférence de presse ce mardi, le Front de Résistance National (FRN) a relancé le débat. Moustapha Sourang et Cie exigent la tenue des élections locales en 2021.

La date pour la tenue des élections locales continue de diviser la classe politique sénégalaise. La majorité présidentielle souhaite tenir ses échéances électorales en 2022. Une date que l’opposition rejette. Face à la presse dans un hôtel de la place, ce mercredi, le Front de Résistance National estime que les élections peuvent bien se tenir en 2021.

« Nous réaffirmons qu’il est possible de tenir les élections locales en 2021. Il existe quatre (4) étapes nécessaire pour organiser les élections. La première étape c’est l’audit du fichier en 90 jours qui se terminera en mi-mai et l’évaluation du processus électoral 60 jours devant finir en fin mais. Les résultats de ces deux opérations et ceux du dialogue politique vont impacter le code électoral et le code des collectivités territoriales », dit le porte parole du jour.

La seconde phase consiste à la « revue du code électoral et celle des collectivités locales et certains points en suspend qui seront discutés pour une durée de 30 jours », précise Salif Sarr, qui renseigne que la troisième phase sera la révision exceptionnelle des listes électorales qui aura une durée de deux (2) mois pour inscrire les jeunes qui atteindront l’âge légale pour voter. La quatrième étape de ce processus sera consacrée au dépôt des candidatures pour une durée de 80 à 85 jours avant la date des élections.

Tous ces aspects techniques poussent le Front de Résistance National à avancer l’idée de la tenue probables des prochaines élections locales en Décembre 2021. Ainsi, les partis politiques de l’opposition, mouvement citoyens, organisations démocratiques refusent tout « forcing de la part du Président Macky Sall » et mettent en garde le Chef de l’Etat de toutes les conséquence qui peuvent découler de cette « dangereuse situation ».

A rappeler qu’une comité restreint a été mis en place pour régler les divergences autour de la date des élections territoriales et municipales.

Aliou Niakar Ngom