Diffamation…Massaly fait condamner Thiabe Diaby

Le responsable politique de l’Apr Thiaye Diaby a été condamné mercredi à 3 mois assortis de sursis en plus de 100.000 FCFA d’amende et 3 millions de FCFA de dommages et intérêts pour une affaire en diffamation l’opposant à Mouhamed Lamine Massaly, rapporte Le Soleil.

Seul à comparaître, le 24 mars dernier, devant la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar, M. Massaly réclamait, via son conseil Me Moustapha Dieng, la somme de 30 millions de FCfa « pour réparer son honneur ».