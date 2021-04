Akon au cœur d’une polémique en Ouganda

Akon est critiqué par les militants des droits de l’homme pour ses rencontres avec le président ougandais, dans son projet de développement d’une ville futuriste dans ce pays d’Afrique de l’Est, renseigne « The Washington Post ».

L’artiste et chanteur est accusé de réhabiliter la réputation du président Yoweri Museveni après une élection entachée de violences, d’une coupure d’Internet et d’allégations de truquage des votes.

« Museveni a exploité votre rencontre avec lui à des fins de propagande officielle, alors que son régime cherche à capitaliser sur votre prestige mondial pour blanchir son image et détourner l’attention de sa vague de répression la plus récente », ont déclaré les groupes américains Human Rights Foundation et Vanguard Africa dans une lettre commune à Akon partagée ce lundi soir.

Ils l’exhortent à « préciser explicitement » qu’il ne cautionne pas les actes posés par Museveni.