Elim Can 2021…Le Sénégal affronte la Guinée-Bissau en mars

Le Sénégal jouera contre la Guinée-Bissau en mars pour les matchs éliminatoires de la CAN 2021 suite à un changement de calendrier décidé par la CAF.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mercredi à ses Fédérations membres avoir changé le programme des éliminatoires de la CAN 2021 en raison du changement des dates de la phase finale prévue en janvier-février au lieu de juin-juillet.

En lieu et place des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ce sont celles de la Coupe d’Afrique des nations qui auront lieu en mars (23-31 mars), en juin (du 1-er au 9) du 31 août au 9 septembre pour les dernières journées éliminatoires, ajoute le communiqué de la CAF.

Ainsi, le Sénégal qui a remporté ses deux premières journées respectivement contre le Congo (2-0) et contre eSwatini (4-1), jouera contre la Guinée-Bissau les deux prochains matchs éliminatoires.

Les éliminatoires de la Coupe du monde pour la zone Afrique ont été programmées à partir d’octobre prochain (5-13 octobre).

Le tirage au sort de la coupe du monde pour la zone Afrique aura lieu le 21 janvier au Caire (Egypte).