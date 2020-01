KOLDA : Le CEM de Dinguiraye souffre de ses abris provisoires

Crée en 2012, le Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Dinguiraye est toujours en abris provisoires. Les enseignements apprentissages se déroulent des huttes installées par les populations. Aucune salle de classe construite, aucun mur de clôture, pas de toilettés fonctionnelles, pas de bureau ou abris solide pour le chef d’établissement et son administration, pas d’eau courante, voilà en substance les conditions dans lesquelles vit le CEM de Dinguiraye. Élèves, professeurs et personnel administratif, tous font leurs besoins sanitaires dans le village à l’écart de l’établissement. Pourtant en termes de résultats scolaires, des performances sont enregistrées. 100 % au BFEM session juillet 2018, et 80 % pour la dernière session de juillet 2019. Face à cette situation du temple du savoir, un groupe de jeunes de la localité lance un SOS pour ce collège en invitant les 45 villages polarisés par cette commune rurale de Dinguiraye à mettre la main à la patte. Une contribution de 25000 FCFA chacun est demandée. Les expatriés originaires de cette commune sont attendus en termes de contribution en nature ou en espèce. Mieux, les initiateurs de ce projet SOS sollicitent aussi des dons de matériels comme fer, ciment, béton, sable et autres liés à la construction.

ELHADJI MAEL COLY