Elimane Diouf du CSA : « Moins de 10% des entreprises ont des comités de sécurité et de santé »

Elimane Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA)

« Moins de 10% des entreprises ont des comités de sécurité et de santé »

La guerre contre le coronavirus interpelle au premier chef, le monde du travail. Le Secrétaire général de La Confédération des Syndicats autonomes du Sénégal (CSA), M. Elimane Diouf en est convaincu. Dans cette interview, M. Elimane Diouf revient sur les préoccupations des travailleurs dans le combat engagé contre le coronavirus.

Monsieur le secrétaire général, vous dirigez l’une des centrales syndicales les plus fortes et les plus représentatives de ce pays. Le Sénégal, à l’instar du monde entier est en guerre contre un ennemi dangereux, invisible appelé le coronavirus. Quel doit-être l’apport du secteur du travail dans cette guerre ?

La réponse du secteur du travail est extrêmement importante, car nous sommes la force productrice des richesses. C’est dans ce sens que nous avons salué les mesures prises par le Gouvernement afin de protéger les populations et l’économie en général. Lors de la rencontre avec le Président, dans le cadre de ses consultations avec les forces vives, nous nous sommes félicités des mesures d’accompagnement aux entreprises et surtout pour la préservation des emplois. Nous avons plaidé l’accompagnement par le Gouvernement des secteurs en difficulté notamment : le transport, le tourisme, la restauration, le secteur informel et l’ensemble des activités impactées par les mesures liées au COVID-19. Nous avons contribué au fonds de riposte par nos organisations, et dans les entreprises, des contributions volontaires sont organisées avec l’appui des syndicats et des délégués du personnel. Nous sommes dans les campagnes de sensibilisation, et avons également proposé que les Centrales Syndicales soient impliquées dans le comité de pilotage et de suivi de la RIPOSTE COVID-19.

Pensez-vous que l’Etat du Sénégal dans la situation actuelle avec la panoplie de mesures annoncées, a pris suffisamment en compte les préoccupations du monde du travail ?

Les mesures annoncées sont bonnes, mais c’est dans la mise en œuvre qu’il y a beaucoup à faire. Dans certains secteurs presque à l’arrêt (hôtellerie, restauration, transport etc..), les mesures d’accompagnement ne sont pas encore effectives et des travailleurs sont mis en chômage technique et ne percevront pas de salaires en fin avril, si le gouvernement n’agit pas. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au corps médical pour le travail immense qu’il abat tous les jours et particulièrement les résultats très appréciables obtenus dans notre pays contre COVID-19.

Est-ce que vous pensez que nos entreprises sont suffisamment prémunies afin que la sécurité des travailleurs dans ce contexte de propagation du virus soit suffisamment prise en compte ?

Je ne le pense vraiment pas, car pour les mesures de sécurité et d’hygiène, dans nos entreprises, moins de 10% des Comités de Sécurité et Santé existent et là où ils existent parfois ils ne fonctionnent pas. En plus, dans les entreprises à feu continu où les travailleurs sont en contact avec les clients, les risques de contaminations sont réels. Dans ces cas, le Gouvernement devra prendre des mesures de sauvegarde afin de freiner la propagation du virus. La lutte contre cette pandémie est aussi avant tout un combat individuel par le suivi des mesures d’hygiène édictées par le corps médical

Dans quels secteurs, pensez-vous que, les mesures doivent être prises suffisamment pour protéger les travailleurs, car exposés au risque ?

Les Secteurs à risques sont : la santé, le transport, les commerces, le bâtiment et travaux publics, les services de nettoiement, les services où les agents sont en contact avec les populations (exemples : releveurs de compteurs d’eau ou d’électricité, les caissières et autres ouvriers en contacts des maisons etc.)

Avez-vous pensé à un plan de riposte au cas où des chefs d’entreprises vont être tentés par la situation pour supprimer des postes de travail ou alors envoyer une partie ou tout leur personnel en chômage technique ?

La CSA en accord avec la coalition des Centrales Syndicales n’exclue aucune forme de lutte pour la préservation des emplois. Nous avons invité Monsieur le Président de la République à ce que le Gouvernement exige aux entreprises qui vont bénéficier d’appuis et d’allégements fiscaux et différés de paiement sur les charges sociales à maintenir les emplois ou à assurer au minimum les salaires dans ces périodes en attendant que des solutions plus abouties soient discutées entre l’Etat, le Patronat et les Syndicats.

Au cas où l’Etat du Sénégal, compte tenu de la gravité de la situation, déciderait du confinement. Quelles vont être vos propositions pour que les travailleurs ne souffrent de la situation ?

Le confinement est une solution extrême qui n’est pas souhaitable car, il faut le rappeler, plus 80% de la population active est dans l’économie informelle, donc vivant au jour le jour. Les propositions de la CSA sont : d’assurer à la population, les travailleurs y compris, des vivres, une fourniture correcte des services sociaux de base. Également, le Gouvernement devra veiller, en partenariat avec la Société civile élargie, à harmoniser ces appuis et à la transparence dans leurs distributions et leurs allocations.

Le 1er mai de cette année va se dérouler dans un contexte particulier avec l’interdiction de tout rassemblement. Au niveau de la Confédération des syndicats autonomes, avez-vous déjà prévu ce que vous allez faire ?

Dans ce contexte de pandémie, la CSA en accord avec la Coalition des Centrales affiliées à Confédération Syndicale Internationale (CSI) a décidé de ne pas organiser de manifestations, et de ne pas déposer de cahiers de doléances cette année. Par ailleurs, nous veillerons à la mise en œuvre correcte des accords dans tous les secteurs (Santé, éducation, entreprises etc..) et à participer à la relance de l’économie surtout dans les secteurs les plus touchés. L’objectif de la CSA demeure la préservation des acquis sociaux et l’emploi, et un cadre de travail sûr et salubre propice à un épanouissement du travailleur.

Prions que cette pandémie s’arrête et le monde reprenne sa marche !