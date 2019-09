Cette Bulgare de seulement 22 ans a des lèvres que l’on a même du mal à qualifier. Ses lèvres font trois fois le volume des lèvres d’une personne normale. Elle a dépensé une petite fortune pour obtenir des lèvres gonflées qui donnent l’impression d’être sur le point d’exploser. La jeune femme ne compte pas s’en arrêter en si bon chemin, n’étant pas encore satisfaite du résultat. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir à quoi ressemble cette bouche extra-pulpeuse :

Andrea Emilova Ivanova a essayé toutes les cliniques esthétiques de Sofia

Il ne faut pas se fier aux apparences, Andrea Emilova Ivanova, 22 ans, en a aussi dans la tête. Cette Bulgare étudie la philologie germanique à l’université de Sofia. Depuis toute petite, elle rêve d’avoir des grosses lèvres et elle réalise enfin son rêve, grâce aux injections qu’elle se fait faire régulièrement. « Je préfère mes lèvres maintenant à avant, et je me sens très bien et heureuse avec mes nouvelles lèvres. Selon moi, avec des lèvres pulpeuses je suis plus belle et en ce moment, en Bulgarie, c’est très tendance ». Pour arriver à un tel résultat, Andrea a visité plusieurs cliniques esthétiques de la capitale, essayant de nombreux produits différents.

Elle a triplé le volume de ses lèvres peu importe les critiques

« Je n’ai pas comptabilisé l’argent dépensé dans toutes ces opérations. Je ne sais pas exactement combien j’ai dépensé mais un millilitre d’acide hyaluronique coûte 30 lev », ce qui représente environ 15 euros. Chaque traitement complet sur les deux lèvres consiste en une dizaine d’injections, lui revenant à chaque fois à 300 lev, soit environ 150 euros. Sachant qu’elle a déjà subi des dizaines de traitements, ses opérations lui auraient donc coûté plusieurs milliers d’euros. Apriline, Revolax, Teosyal, Princess Filler, elle connait au moins une dizaine de produits différents qu’elle a déjà tous essayés.

Elle a dépensé une petite fortune en injections pour avoir les lèvres de ses rêves

Quand elle reçoit des critiques, la jeune femme assume et comprend que ses énormes lèvres ne sont pas au goût de tout le monde. « L’opinion des autres m’importe peu. Les lèvres sont différentes chez chacun et chaque personne peut gérer une différente quantité d’injections. Je suis ouverte d’esprit et je pense que les gens devraient être libres de choisir s’ils veulent des grosses lèvres ou des très grosses lèvres. Le monde a besoin de changer vers une nouvelle façon de penser, plus libre, pleine d’art, de joie et de bonté. Nous façonnons le présent. Si chacun d’entre nous est satisfait, alors la planète entière sera harmonisée ». Quand les journalistes lui demandent si elle essaie d’avoir les plus grosses lèvres au monde, elle répond que cette idée ne serait pas pour lui déplaire même si elle sait qu’elle a de la concurrence en la matière. Elle compte néanmoins continuer ses injections afin d’avoir des lèvres encore plus grosses.