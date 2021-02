Elle couche avec son père et tue son copain

Elle se marie avec son père et torture à mort puis démembre son ex-compagnon le soir des noces

Amanda McClure avait repris contact avec Larry McClure, son père adoptif, après l’avoir perdu de vue pendant des années. Très rapidement, ils ont eu des relations sexuelles ensemble.

Cette femme de 31 ans a alors rompu avec John Thomas McGuire, son compagnon de 38 ans, avec qui elle était en couple et s’est marié avec son père, un pédophile condamné par la justice.

Le jour des noces, la trentenaire a monté un plan diabolique pour assassiner son ancien concubin. Les faits se sont déroulés en 2019 à Skygusty, en Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis.

Amanda et son papa ont frappé à coups de bouteille, ligoté et torturé John Thomas McGuire. Ils lui ont fait des injections de méthamphétamine, l’ont étranglé, enterré, déterré, démembré et enterré de nouveau.

Puis, après, les nouveaux mariés ont eu une relation sexuelle.

Amanda McClure a été condamnée cette semaine à 40 ans de prison et son papa à la prison à vie.