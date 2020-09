Elle fuit son mec violent et se jette du 8ème étage

Pour fuir son compagnon violent, une jeune femme de 22 ans se jette du 8ème étage

Quand Georgia Brodrick a rencontré son petit-ami, elle pensait que c’était l’homme de sa vie. Pourtant sa famille l’avait mis en garde.

«Il me faisait croire qu’il était la seule personne à vraiment m’aimer.» témoigne la jeune femme.

Mais le 17 juillet, tout a bousculé. Cette danseuse de 22 ans a appris que son compagnon lui était régulièrement infidèle.

Une violente dispute a éclaté dans leur appartement situé à Melbourne, en Australie. Georgia a tenté de partir du domicile mais le jeune homme s’est posté devant la porte d’entrée et a bloqué la sortie.

Puis il a commencé à se montrer de plus en plus agressif. La jeune femme s’est alors saisi de son téléphone et a appelé son père en lui demandant de venir le plus vite possible.

Puis son petit-ami s’est mis à la frapper avec une violence inouïe. Comme son papa n’arrivait pas, Georgia s’est jeté du 8ème étage pour échapper à son agresseur.

Elle a rebondi sur une clôture et a fini sa chute dans un fossé. Les médecins ne lui donnaient que 10% de chance de survie.

Mais, par miracle, elle a survécu. Son bras gauche a dû être partiellement amputé et la jeune femme se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant. Et tout ça à cause d’un mec violent.

Elle espère pouvoir remarcher à Noël.