Elle refuse de péter pendant une journée et…elle se retrouve aux urgences

« Une douleur insupportable » : elle finit en fauteuil roulant après s’être retenue de péter pendant trop longtemps…

Entre le 18 et le 26 juin 2022, l’influenceuse brésilienne Vitória De Felice Moraes a assisté au festival de musique Rock in Rio, à Lisbonne avec son petit ami, Eliezer. N’osant pas péter devant celui-ci, la jeune femme a finit en chaise roulante.

Suivie par plus de 23 millions abonnés sur Instagram, l’influenceuse brésilienne Vitória De Felice Moraes partage tout avec ses fans, même les anecdotes les plus gênantes ! C’est alors qu’elle assistait au festival de musique Rock in Rio, à Lisbonne, avec son petit ami, Eliezer, que la jeune femme a souffert de douleurs atroces. Si l’influenceuse était très inquiète, il s’avère qu’elle avait mal au ventre, car elle se retenait de péter depuis trop longtemps.

Pocah : « Le diagnostic étant ‘pets piégés' »

Comme l’a indiqué The Sun, une personne pète normalement jusqu’à 15 fois par jour et produit l’équivalent gazeux de deux verres de cola. En Story, c’est en partageant une photo où elle est dans un fauteuil roulant que Vitória De Felice Moraes s’est adressée à Pocah, une chanteuse brésilienne qui a vécu un incident similaire plus tôt cette année.

« Telle mère, telle fille. Et moi, à l’aéroport, j’ai commencé à ressentir une douleur insupportable et j’ai même été mise dans un fauteuil roulant et il s’est avéré que c’était du gaz », a-t-elle confié, visiblement amusée. Avec humour, la chanteuse lui a répondu : « Remets-toi bien, ma fille. Péter, c’est sérieux ! ».

En mars dernier, Pocah avait révélé qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital en raison d’une accumulation de gaz piégé parce qu’elle n’osait pas péter devant son nouveau petit ami. En Story, elle avait expliqué : « Je me suis réveillée à 5h30 avec de fortes douleurs à l’estomac et je me suis retrouvée à l’hôpital. Mais c’est tout, les gars. Je vais bien maintenant. Juste une accumulation de pets piégés. »

Pourquoi retenir ses pets est dangereux ?

S’adressant à ses fans féminines, la chanteuse brésilienne avait indiqué : « Les filles, n’ayez pas honte de péter devant votre mec, parce que ce qui est vraiment gênant, c’est de ne pas laisser dormir votre mec parce que vous êtes mal à l’aise, d’aller à l’hôpital avec votre mec, et le diagnostic étant ‘pets piégés.' »Avec humour, elle avait ajouté : « À partir de maintenant, je les laisse sortir, les gars ! »

Sur TikTok, le Dr Faraz, qui travaille pour le service de santé national, avait expliqué pourquoi il ne fallait pas se retenir de péter. Dans une vidéo, elle avait fait savoir : « Le gaz se forme naturellement dans votre estomac en tant que déchet de la digestion. Il se mélange à l’air que vous avalez lorsque vous mangez et buvez. Si vous retenez un pet, vous pouvez vous causer des brûlures d’estomac, des ballonnements et des douleurs. » Enfin, elle avait ajouté : « Le gaz pourrait sortir comme un rot malodorant et rendre votre haleine puante. Imaginez faire un rot qui sent comme un pet ! »

Source OHM