Elle tente d’égorger son amie pour un sacrifice humain

Crimes rituels à Yaoundé : elle tente d’égorger sa copine avec l’aide de ses enfants Elle tente d’égorge sa copine avec l’aide de ses enfants

Le drame a eu lieu à Yaoundé quartier Mendong

La victime et le bourreau étaient des amies

Le bourreau aurait besoin du sang humain pour un rituel

L’incident s’est produit à Mendong près du camp à Yaoundé. La victime en photo selon les recoupements s’était rendue chez une de ses copines qui lui avait promis du travail. Nouvellement maman, elle a effectué le déplacement avec son bébé de 4 mois. Sur place, son amie l’informe que la personne chez qui elle devrait travailler n’est pas disponible. Elles décident alors de passer la journée ensemble, le temps que la recruteuse revienne de ses courses.

L’amie, selon les informations, offre dans un premier temps à boire à son invitée. Cette dernière aurait commencé par avoir sommeil et perdre ses forces après la consommation de la boisson. Vers midi, l’amie offre cette fois-ci de la pomme à son invitée. Vers 18h, lacée d’attendre la supposée recruteuse, elle décide de rentrer chez elle.

L’amie qui s’est habillée pour raccompagner sa camarade a sorti une cordelette et a tenté d’étranger cette dernière à la porte de la chambre. Choquée, elle laisse tomber son enfant et se défend. Son ami l’accuse de sorcellerie car elle malgré la grande quantité de somnifère qu’elle lui a fait ingurgiter via la boisson et la pomme, elle tient toujours sur ses pieds.

Elle fait appel à enfants à qui elle demande de lui apporter des couteaux. Elle se met sur sa copine et tente de l’égorger. La victime a été…lire la suite ici