Elle tue ses 2 enfants et explique l’avoir fait pour les protéger.

Une mère habitant au Texas a avoué avoir tué ses deux enfants. Elle a appelé les secours lundi et a expliqué à la police au téléphone avoir tué son bébé d’un an et sa fille de 6 ans. Madison McDonald, âgée de 30 ans, a ensuite expliqué aux agents arrivés sur place que ses enfants «étaient abusés et qu’elle ferait tout pour les protéger, même s’il fallait les éliminer», est-il écrit dans le rapport de police cité par Fox4. La mère a indiqué avoir donné des sédatifs aux deux petites victimes avant de les étouffer.

L’autopsie n’a pas encore confirmé la façon dont les enfants sont morts. Les autorités ont indiqué qu’au moment de son arrestation, la mère était calme. Elles ont également fait savoir qu’elles ne pouvaient pas confirmer pour l’instant si la famille avait un passé de violences domestiques. «Et on ne va pas donner ceci comme une raison qui justifierait le meurtre de deux petits enfants», a commenté l’agent Robert Reeves. Il a ajouté que la mère vivait seule avec ses deux enfants.

Cette dernière a été incarcérée sans possibilité de remise en liberté sous caution. Elle est poursuivie pour double meurtre sur deux personnes de moins de dix ans.