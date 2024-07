Émigration : ADHA, MET et Miamsi-Sénégal déplorent la perte de 87 vies humaines à Niago

Une pirogue en partance pour les Îles Canaries a chaviré aux larges de Niago, au Sud-Ouest de la Mauritanie. La pirogue avait à son bord 184 candidats à la migration irrégulière dont la majorité était des Sénégalais. La pirogue aurait quitté Niodior au Sénégal.

Dans un communiqué conjoint, l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), le Mouvement pour l’Éthique et la Transparence (MET), et MIAMSI-SENEGAL déplorent la perte de 87 vies humaines, dont une majorité de sénégalais, 36 secourus et expriment leur vive inquiétude pour la soixantaine de portés disparus pour lesquels les autorités mauritaniennes poursuivent les recherches », a indiqué le document.

Pour ces trois organisations, « cet énième drame met en lumière les conditions de désespoir qui poussent de nombreux jeunes à risquer leur vie dans des traversées périlleuses, avec l’objectif de trouver de meilleures opportunités ailleurs ». Ainsi, elles dénoncent les efforts fournis par l’Etat, ainsi que les accords signés avec l’Union Européennes, sans résultats escomptés.

Sur ce, l’ADHA, MET et Miamsi-Sénégal lancent un appel aux nouvelles autorités sénégalaises à intensifier leurs efforts pour prévenir de telles tragédies. Il est certes crucial de renforcer les mécanismes de surveillance et de secours en mer, mais il faut surtout mettre l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises et la promotion de voies de migration sûres et légales », font savoir ces organisations de Droits Humains.

Enfin, « l’ADHA, le MET, et MIAMSI-SÉNÉGAL réaffirment leur engagement à œuvrer pour la protection des droits des migrants et à sensibiliser les populations aux dangers des migrations irrégulières ».