Émigration clandestine : Le Pr Kitane appelle à en finir avec ce drame

Émigration clandestine : en finir avec le drame et l’horreur des images infâmantes

Il faut persuader notre jeunesse que quelle que soit la dureté de la vie ici, rien ne justifie le suicide. Il faut éviter de politiser à outrance le problème de l’émigration sauvage, car c’est un problème structurel qui ne peut être réglé par un gouvernement. La question de l’émigration est d’abord une question de dignité nationale, de fierté et de droits humains. Comment lutter contre l’émigration clandestine si la transhumance politique persuade les jeunes qu’on ne peut réussir en comptant exclusivement sur ses capacités intrinsèques ? Nous devons faire preuve de plus de générosité envers nos jeunes, ce n’est pas qu’une question politique. Combien sommes-nous à dépenser des millions pour de futiles cérémonies familiales là où on pouvait financer des PME ou PMI ? Qui d’entre nous se soucie de créer des emplois avant de construire des immeubles pour la location ?

Il nous faut connaître les racines culturelles de ce drame, ses causes psychologiques aussi pour ébaucher des pistes de solutions durables. Mettre la question de l’émigration sur le dos d’un président ou d’un gouvernement, c’est faire preuve d’une éclatante mauvaise foi mais aussi d’un amateurisme politique qui relève de l’enfantillage. Ce drame ne peut pas être réglé par un seul gouvernement, il nous faut un travail très profond et patient pour infléchir les mentalités Il faut passer de la mentalité de débrouillard qui compte sur les restes de l’humanité à celle de producteur, d’auto-emploi, d’autofinancement, etc. La solution la plus facile et la plus démagogique est évidemment d’imputer ce drame aux politiques (ils sont dans tous les cas coupables!), mais il faut qu’on progresse dans la théorisation des solutions.

Il faut qu’on apprenne dans ce pays à se dire la vérité en dehors des préoccupations politiciennes et des considérations personnelles. Même les agences dédiées à l’emploi des jeunes peinent à créer des emplois, car nous sommes culturellement et sociologiquement inhibés dans ce domaine. Il faut, tout en déconstruisant les racines psychologiques et culturelles de ce phénomène qui commence à abêtir notre jeunesse, faire de l’école la clef du problème. Le premier qui aura le courage de supprimer les séries telles qu’elles sont présentement, en introduisant la formation professionnelle dans les lycées et collèges, aura posé les jalons de la lutte contre le chômage endémique et le désenchantement des jeunes. Il faut cesser de rêver : même un pays fortement industrialisé ne peut pas assurer le plein emploi à une population constituée de 65% de jeunes et dont les vieux sont obligés de trouver un travail après la retraite pour entretenir leurs enfants. Le déclic viendra de la morale du travail, de la recherche scientifique appliquée aux besoins locaux, de la culture de la transformation et de la consommation locales.

Je ne comprendrai jamais comment un jeune formé en série S dans le lycée de Kafountine peut être un candidat à l’émigration alors que dans l’enceinte de son école des mangues pourrissent par défaut de transformation. Imaginons une petite unité de transformation montée par coopération ou par financement bancaire ; imaginons ces élèves bacheliers avec trois ans d’expérience dans ce domaine ! Comment une université ou un Lycée de Djibok peut former des chômeurs alors que l’environnement immédiat n’attend que d’être mis en valeur pour révéler toute sa générosité ? Comment comprendre qu’un pays qui a 700 km de côtes réputées être des plus poissonneuses au monde peut être si s en matière d’usines de transformation du poisson et de développement de pêche industrielle ? Pourquoi le Ferlo n’abrite pas d’instituts de formation des jeunes aux métiers de l’élevage industriel ? Comment expliquer que le séchage du poisson « fumé) se fasse dans les mêmes conditions et avec la même corvée depuis des millénaires ? Les niches d’emploi que renferme ce sous-secteur doivent être sondés et, en rapport avec les centres de recherche avec la recherche, booster l’industrie alimentaire et combattre la malnutrition et la dépendance extérieure.

Alassane K KITANE