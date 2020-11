Emigration Clandestine : Un jeune sénégalais écrit au Président Macky Sall…

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

C’est avec une grande tristesse et un immense désarroi que je vous écris cette lettre pour d’emblée présenter au peuple sénégalais et à vous, excellence monsieur le Président, mes sincères condoléances suite à la mort tragique de plusieurs jeunes dans les profondeurs de l’océan.

Excellence monsieur le Président, loin de faire l’apologie du terrorisme, je suis encore très sidéré quand je constate qu’avec la mort de douze personnes lors de l’attentat perpétré dans la maison de presse Charlie hebdo en 2015 vous vous étiez déplacé jusqu’en France pour manifester votre solidarité à l’égard du peuple français, aujourd’hui votre action est loin d’être à la hauteur des attentes pendant que des centaines de jeunes sénégalais, frappés de plein fouet par le désir de vouloir sortir de la pauvreté, ont vu leur jour s’engouffrer dans les profondeurs mortelles de l’océan, sous le regard impuissant de leurs parents.

Excellence monsieur le Président, il est si important de mettre en place des dispositifs de tout genre permettant de barrer la route à ceux et celles qui oseraient tenter l’aventure périlleux du «BARSA WALA BARSAKH » mais l’idéal et l’impératif seraient de développer des stratégies capables de retenir ces jeunes, non pas par le biais de la force de défense et de sécurité, mais par un programme socio-économique durable et capable, en substance, de booster l’espoir de ces jeunes. De ce fait, ces derniers pourront au moins rester dans leur pays où ils porteront le développent clé à la fois en main et en tête.

Monsieur le Président, vous avez informé lors du conseil des ministres du 18 novembre 2020, de votre décision de créer UN CONSEIL NATIONAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DES JEUNES (CNIEJ), organe consultatif stratégique d’impulsion, qui, à mon avis, ne sera qu’un surplus face à toute cette palette d’organisation chargée de prendre en charge la question de l’emploi des jeunes.

« Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l’heure est grave » tels ont été, entre autres, vos propos suite à la multiplication des cas de contamination au Covid-19. A cette époque le risque d’une contamination massive avec un nombre important de morts vous avait poussé à prendre les dispositifs nécessaires afin de barrer la route au fléau. Aujourd’hui si nous faisons le parallélisme, nous verrons que l’émigration clandestine peut être considérée comme une « pandémie sociale » qui fait plus de morts que le coronavirus. De surcroit, cette calamité sociale a comme cible les jeunes : quoi de plus urgent cette question ?

Excellence monsieur le Président, vous aviez fait du capital humain l’un des piliers de votre fameux Plan Sénégal Emergent mais aujourd’hui, nous assistons non pas à l’émergence mais à la noyade de la substantifique moelle de la population sénégalaise. Et pire encore, des étudiants sur qui le Sénégal a investi plusieurs milliards pour leur éducation et formation, sont entrain de périr au large des côtes.

C’est dire que l’espoir n’est plus au rendez-vous dans la vie des sénégalais et dans ce sillage, il faut rappeler les jeunes diplômés des écoles de formation laissés le plus souvent à la merci des recruteurs pour l’obtention du premier emploi. Sous ce sillage les sortants de l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux spécialisés en sont une lumière alors que ces derniers, avec de faibles moyens mis à leur disposition, ont la capacité de réduire drastiquement la pauvreté et accompagner les populations dans le processus d’autonomisation.

El Hadji Seydou Nourou Ndiath

Jeune sénégalais