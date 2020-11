Émigration : Moïse Rampino traite Macky Sall de…

Macky Sall, un génocidaire ?

‘’Le génocide est une marée noire, ceux qui ne s’y sont pas noyés sont mazoutés à vie.’’- Gaël Faye.

Je vais commencer par m’agenouiller et m’incliner devant toutes ces mères de famille qui ont vu leurs enfants partir pour ne plus jamais revenir. Du fond du cœur, je prie pour le repos de leur âme. Puisse Allah, le miséricordieux, dans son infinie bonté, les accueillir dans son paradis céleste. J’ai le cœur meurtri et les larmes aux yeux face à cette avalanche de morts qui se succèdent, au fil des jours, comme une traînée de poudre. Mais, je suis sûr d’une chose, tous ces âmes qui nous ont quitté iront directement au paradis car ils sont en réalité des victimes de cette bombe silencieuse déclenchée par celui qui se devait de les sortir de la grotte de la pauvreté. Non seulement, ce disciple de Satan ne s’est pas limité à les étouffer mais il les a livré mains et pieds liés aux forces du mal. Ces martyrs sont morts pour la bonne cause.

Jusqu’à leur dernier souffle, ils ont lutté contre la mort juste parce qu’ils voulaient améliorer les conditions de vie de leurs proches et parents. Dieu, le maître de l’univers, sait pertinemment qu’ils ont été sacrifiés par ce système de gouvernance vampirique et démoniaque qui a institutionnalisé le vol des deniers publics comme mode de gouvernance. C’est un crime de masse qui est en train d’être commis contre les Sénégalais. Un assassinat peut revêtir plusieurs formes. A la différence des bandits ‘’saletés’’ qui croupissent en prison pendant de longues années, ceux qui nous gouvernent sont des criminels en col blanc.

Nous ne devons plus accepter que le chef de l’APR, Macky Sall, continue d’être le malheur de notre nation. Intoxiqués par les produits chimiques déversés par les bateaux étrangers, les pêcheurs souffrent de maladies atroces pendant que les poissons échouent les uns après les autres. Pourtant, la pêche constitue un secteur stratégique qui pourrait, à elle seule, résoudre la lancinante question du chômage des jeunes. Malheureusement, la gestion désastreuse de ce maillon névralgique est en train de décimer des familles entières. Le seul et unique responsable de ce drame est Macky Sall.

Le voilà qui vient d’accorder, pour 5 années, 45 licences de pêche à des navires Européens pour seulement 10 milliards de FCFA. Pour ces 45 bateaux, la licence revient à 2 milliards de FCFA l’année. Alors qu’avec 2 millions d’euros (1, 3 milliards de FCFA), on peut acquérir un chalutier. Avec 10 milliards de FCFA, on peut à peine acheter 7 bateaux de pêche. Plus grave, ces navires peuvent pêcher 500 à 600 tonnes par jour et ceci de manière illégale car ils ont à leur disposition des moyens de repérage de poisson comme les sonars et les échosondeurs. Ces accords de pêche constituent un crime économique. Réprimander ces jeunes reviendrait à disculper ce criminel qui a ratifié cette convention.

Ceci explique la raréfaction des ressources halieutiques qui ne cessent de s’amenuiser. Déjà en 2014, on notait une baisse des captures qui tournaient autour de 430 000 tonnes contre 460 000 en 2013. Il n’est donc pas anodin de voir des villes côtières comme Mbour et Saint-Louis perdre leurs dignes et courageux fils dans la mer. Pourtant, ces deux villes avaient largement voté, lors de la précédente présidentielle, en faveur du président Macky Sall. En retour, il a, le sourire aux lèvres, préféré les poignarder dans le dos en sabotant leur unique source de revenus qu’est la mer.

Ces départs massifs, qui se font au quotidien, ne doivent surprendre personne car la pêche contribue pour 2,5% du PIB national et 11% du PIB primaire tout en sachant que 70% de la population Sénégalaise est concentrée dans le primaire.

Chers compatriotes, arrêtons, de grâce, de blâmer ces martyrs qui sont partis à tout jamais au paradis. Le seul et unique responsable de tous ces morts est celui à qui l’on a confié notre destinée. Il est évident qu’il a plus que lamentablement échoué. Et quand un gouvernement échoue dans le service administratif de l’intérêt général, il perd sa légitimité. C’est au peuple Sénégalais de reprendre alors le pouvoir et cela ne se fera que si, en suivant les maliens, nous exigeons sa démission immédiate et sans condition.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino