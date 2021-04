Emploi des jeunes…Moïse Rampino ne croit pas à la promesse de Macky

France dégage!…Par Moïse Rampino

Faut-il entrer en colère contre Macky Sall ou avoir pitié de lui? Ce qu’il n’a pas réussi en 9 ans, il ne pourra aucunement l’accomplir en un an et demi si l’on y enlève l’année de précampagne (2023). Macky Sall ne pourra pas inverser la tendance. La messe est dite. Par conséquent, je lui conseille de sortir par la grande porte, de choisir au sein de son parti un dauphin et d’organiser une élection où tous (Karim, Sonko et Khalifa) pourront participer sans discrimination aucune à moins qu’il ne veuille finir comme Ben Ali ou Hosni Moubarak!

Sa gouvernance a essentiellement été caractérisée par une aliénation de notre économie au profit des entreprises Françaises. Tout ou presque a été filé aux Français qui ont fini de faire main basse sur les secteurs névralgiques de l’économie. Rien n’est fait pour le Sénégal et les Sénégalais. Toute sa politique vise à rassasier ces colons qui, comme au temps de la traite négrière, bénéficient du pillage de nos ressources et nous volent nos matières premières.

Macky Sall a sauvé Alstom de la faillite en jetant par la fenêtre 568 milliards de FCFA juste pour 57 km alors que le Nigéria a pu acquérir sur une distance de 187 km un TGV à 562 milliards de FCFA. Il a aussi cédé notre pétrole à total, le port à Bolloré, la gestion de l’eau à la Sen’eau, le commerce à l’aéroport à Lagardère, a ratifié les Ape qui ont permis à Auchan et cie de noyer le secteur informel et comme si cela ne suffisait pas; il vient de brader 90% de l’exploitation de notre zircon à ces mêmes français d’Eramet.

Au temps de l’esclavage, c’était des miroirs contre de l’or. De nos jours, ce sont des contrats fictifs léonins contre nos ressources minières. Rien n’a changé sous nos cieux. Seules les appellations différent car les seuls bénéficiaires de ce carnage sont, comme à l’époque de nos aïeux, nos dirigeants dirigés, collabos et traitres.

Le peuple qui se morfond dans la pauvreté ne voit que le feu ardent de la misère. Les promesses sans lendemain (450 milliards de FCFA) débités par Macky Sall et sa cohorte n’y feront rien. Ventre creux n’a point d’oreille.

Pour créer des emplois, il faut transformer nos matières premières en produits finis. Comment peut-on brader toutes nos ressources naturelles aux étrangers et vouloir résorber le chômage? En clair, Macky Sall veut maintenir les Sénégalais dans la pauvreté pour les appâter, à l’approche de la Présidentielle de 2024, avec des sacs de riz et des vivres en nature. Nous disons non à la politique du ventre. Macky va-t’en! France dégage!

Moïse Rampino