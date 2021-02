Le président Macky Sall est le recordman des levées d’immunités parlementaires. Figurez-vous qu’il a enlevé leur protection constitutionnelle aux alors députés Oumar Sarr, Ousmane Ngom, Barthélémy Dias, Khalifa Sall et au toujours député Abdoulaye Baldé. Le sixième étant Ousmane Sonko. Son prédécesseur Wade, lui, avait fait lever les immunités parlementaires des députés…Moustapha Niasse dans l’affaire des six milliards de la Sonacos et Alcaly Cissé. Sous Abdou Diouf, seule l’immunité du député Joseph Ndong, patron des jeunesses travaillistes et libérales accusé d’avoir trempé dans l’assassinat de Me Babacar Sèye, avait été levée. Pour dire que Macky est le champion toutes catégories !

Source Le Témoin