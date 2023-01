Le Gynéco coupe les intestins de la dame…en pratiquant une césarienne

Une femme meurt après qu’un gynécologue ait commis une grave erreur…

Un médecin du CBD Specialist Hospital and Maternity au Zimbabwe a été accusé d’avoir causé la mort d’une femme à la suite d’une prétendue erreur lors d’une intervention chirurgicale.

Le Dr Gynéco, Felix Simango est accusé d’avoir coupé par erreur les intestins de Kudzai Gweme qui accouchait par césarienne à l’hôpital où il travaille. Kudzai, 34 ans, a été enterrée à Domboshava.

Des publications locales ont rapporté que la deuxième opération effectuée après que son ventre soit enflé a montré que le Dr Gynéco Simango avait coupé par erreur une partie de ses intestins. Il a été recueilli que Kudzai a été référée au groupe d’hôpitaux Parirenyatwa pour une prise en charge plus poussée où elle est décédée avant une troisième opération.

Le mari de Kudzai, David Mverechena, a déclaré à H-Metro que l’un de ses proches, Jacob Ngarivhume, avait attaqué le groupe d’hôpitaux Parirenyatwa à propos de la mort de sa femme sans obtenir toutes les informations.

Mverechena a dit : “Je n’arrive pas à trouver la paix suite au décès de ma femme à cause de la négligence du Dr Simango. J’étais avec lui avec un autre médecin quand ils ont fait une deuxième opération pour trouver la cause de l’infection qui faisait gonfler son ventre. Ils ont découvert qu’une partie des intestins avait été sectionnée et le Dr Simango s’est excusé. Nous avons été référés à Parirenyatwa pour une prise en charge plus poussée, et ma femme est décédée avant une troisième opération. Nous ne blâmons ni l’hôpital spécialisé CBD ni le groupe d’hôpitaux Parirenyatwa, mais le Gynéco Simango pour avoir omis de s’acquitter de ses fonctions. »

Réagissant à l’allégation, le gynéco Simango a déclaré : “Je suis au courant de l’incident de Kudzai Gweme, mais honnêtement, je ne suis pas en mesure de commenter car l’affaire est trop sensible et pour des raisons professionnelles. »

Cependant, le frère de la défunte avait affirmé que sa sœur est décédée en raison de la négligence de l’hôpital Parirenyatwa.

Il a dit : “J’ai aidé ma sœur à s’occuper de sa fille et elle est décédée après avoir subi une césarienne pour accoucher de son troisième bébé. Les médecins ont fait une erreur et ont coupé ses intestins. Elle a ensuite développé une infection. Ils l’ont emmenée pour une deuxième opération pour corriger l’erreur, cela n’a pas fonctionné. Une troisième intervention était prévue pour la nettoyer, mais malheureusement, elle a fait un arrêt cardiaque et est décédée. »

Dans un communiqué, le groupe d’hôpitaux Parirenyatwa a nié les allégations selon lesquelles l’opération avait été pratiquée dans un hôpital privé et que la patiente n’avait été référée à eux que pour une prise en charge ultérieure.

L’hôpital a dit : “Nous tenons à préciser que cette patiente n’a pas été opérée au Parirenyatwa Group of Hospitals, mais dans l’un des établissements de santé privés. »

Source MSN