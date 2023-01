Depuis son exil…Alpha Condé martèle qu’il est « toujours président »

Depuis le 4 mai, Alpha Condé est poursuivi par la justice en Guinée, ainsi que 27 autres personnalités politiques, pour assassinats, actes de torture et enlèvements. Depuis Istanbul, où il séjourne depuis septembre 2022, l’ex président guinéen maintien son contact actif avec plusieurs chefs d’Etat Africains. Outre ses alliés traditionnels sur le continent, il a également renoué avec son adversaire d’hier, le Bissau Guinéen Umaro Sssoco Embalo…

A l’occasion du nouvel an 2023, l’ancien président s’exprime depuis la Turquie où il est en exil…

« Notre pays s’est toujours singularisé dans son histoire par sa capacité à défendre sa souveraineté et son indépendance nationale. Notre peuple s’est toujours illustré par une capacité de résilience face aux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Je suis et reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l’Etat de droit, au respect de nos valeurs de liberté et de dignité », a martelé Alpha Condé.

« Nous devons tous rester fidèles à l’indépendance de notre pays, à la démocratie et à l’Etat de droit. Et ensemble, nous construirons un avenir meilleur. A tous et à chacun d’entre vous, je souhaite une très bonne année 2023 », a conclu Alpha Condé.

Auparavant, il a salué la mémoire des Guinéens morts ces dernières années. Alpha Condé a eu une pensée pieuse pour l’âme de ses gardes du corps abattus par les forces spéciales du Colonel Doumbouya, le 5 septembre 2021. « J’adresse mes sincères condoléances aux familles des membres des forces de défense et de sécurité arrachés à la vie lors de l’attaque du palais présidentiel », dit-il à leur endroit.

Source MSN