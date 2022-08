Enceinte de son petit ami, elle découvre qu’ils sont parentés

Enceinte de son petit ami, une femme découvre qu’ils sont parentés après 13 ans de relation

Une jeune femme sud-africaine follement amoureuse de son petit copain vient de faire une découverte fracassante sur leur relation qui pourrait tout gâcher…

La jeune femme qui a partagé son histoire sur Twitter a déclaré qu’elle avait découvert plus tard dans leur relation qu’elle et son partenaire étaient parentés. Elle affirme que lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois en 2009, elle a remarqué qu’ils portaient le même nom de famille et s’est renseignée à ce sujet, mais il a nié être parenté à elle. Malheureusement, elle a découvert la dure vérité 13 ans plus tard qu’en effet ils sont liés par le sang.

Elle a écrit: « Alors moi et mon petit ami partageons le même nom de famille. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2009, j’ai demandé si nous n’étions pas parentés parce que je ne voulais pas sortir avec un parent, il a nié être lié à moi de toute façon. 13 ans plus tard avec un bébé en route, il me dit que nous sommes en fait parentés “…Lire la suite ici