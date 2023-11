Envoyé spécial du 4P…Le parti Fulla Ak Fayda félicite le président Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall connait déjà son prochain point de chute après son départ du pouvoir au plus tard en avril 2024. En effet, son homologue français lui a proposé le poste d’Envoyé Spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) qu’il a accepté hier, vendredi 10 novembre de la cérémonie d’ouverture du 6e Forum de Paris sur la paix. Un nouveau poste qui a fait réagir le parti politique Fulla Ak Fayda. Abdoulaye Mamadou Guissé et Cie ont félicité le chef d’Etat sénégalais.

«Le Président Macky Sall a été désigné Envoyé spécial du Pacte financier mondial pour les peuples et la planète (4P) par le Président français. Le parti politique Fulla Ak Fayda félicite son Excellence le président Macky Sall et lui souhaite un succès retentissant pour sa nouvelle fonction au service des peuples et du monde.

Cette nomination découle du bilan élogieux durant les douze années passées à la tête de l’état du Sénégal», lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, signé par Abdoulaye Mamadou Guissé (président) et Idrissa Diop (vice-président)