Equipe de France : Deschamps enfonce Boubacar Kamara sur son choix

Didier Deschamps gagne face à Aliou Cissé. Boubacar Kamara a finalement dit non à la sélection sénégalaise. Alors que plusieurs médias annonçaient le mois dernier que le marseillais avait « oui » à Aliou Cissé pour rejoindre la sélection du Sénégal, le sélectionneur des Bleus vient de convoquer le milieu défensif de l’Olympique de Marseille. Il fait, en effet, partie des 23 Bleus qui seront en rassemblement Clairefontaine à la fin du mois pour les matchs de Ligue des nations contre le Danemark (3 juin) et la Croatie (6 juin et 13 juin) et l’Autriche (10 juin).

« Je n’ai pas sélectionné Boubacar Kamara pour l’empêcher d’avoir le deuxième choix. Son objectif est très clair, c’est d’être un international français », déclare Didier Deschamps.