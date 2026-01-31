Erlangen : Dr Pierrette Herzberger-Fofana élevée au rang de Citoyenne d’Honneur

La Ville d’Erlangen a décerné, le mardi 13 janvier 2026, le prestigieux titre de Citoyenne d’Honneur à Dr Pierrette Herzberger-Fofana, ancienne conseillère municipale et ancienne députée au Parlement européen (2019–2024). La distinction lui a été officiellement remise lors d’une séance solennelle du Conseil municipal tenue à l’Hôtel de Ville, en présence du maire Dr Florian Janik.

La décision d’attribuer cette haute distinction a été adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal le 2 mai 2025, en reconnaissance de « mérites exceptionnels ayant exercé une influence déterminante sur le développement de la ville et contribué de manière significative au renforcement de la cohésion sociale entre les citoyens ».

Dr Pierrette Herzberger-Fofana devient ainsi la deuxième femme de l’histoire d’Erlangen à recevoir cet honneur, après Dina Radkte en 2016, et la première femme d’ascendance africaine. Depuis 1822, la plus haute distinction municipale n’a été décernée qu’à 55 personnalités, dont seulement deux femmes, conformément aux statuts qui limitent à cinq le nombre de citoyens ou citoyennes d’honneur vivants simultanément.

Candidate à la mairie d’Erlangen en 1996, elle s’était alors illustrée par un slogan devenu emblématique : « Nous mettons de la couleur dans ce tournoi », annonçant déjà un engagement fort en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Née au Mali, ayant grandi au Sénégal, Dr Pierrette Herzberger-Fofana a poursuivi des études supérieures à Paris, Munich et Trèves, avant de mener une carrière universitaire en littérature à l’Université d’Erlangen-Nuremberg et à Bayreuth.

Membre du Conseil municipal d’Erlangen de 2005 à 2019, elle s’est particulièrement investie dans les domaines de l’éducation, des affaires sociales, de la santé, des droits humains et de la jeunesse.

Parmi ses initiatives majeures figure l’introduction, en 2015, des « Black History Weeks », organisées dans le cadre de la Décennie internationale des Nations unies pour les personnes d’ascendance africaine. Ces événements annuels ont fortement contribué à la visibilité, au dialogue interculturel et à la sensibilisation aux enjeux de diversité et d’égalité en Allemagne.

De 2019 à 2024, Pierrette Herzberger-Fofana a marqué l’histoire politique européenne en devenant la première Afro-Allemande à siéger au Parlement européen pour Bündnis 90/Die Grünen, représentant la Bavière. Elle y a défendu des causes majeures telles que la justice mondiale, le développement durable et les droits humains.

Son engagement en faveur des droits des femmes est également central dans son parcours. Cofondatrice de Forward-Germany – Foundation of Women’s Health Research and Development e.V., elle œuvre depuis des décennies contre les mutilations génitales féminines. En 2013, elle est intervenue à ce titre devant les Nations unies à New York.

Déjà distinguée par de nombreuses récompenses, dont le Prix Helene Weber du gouvernement allemand en 2009, Dr Pierrette Herzberger-Fofana a également été faite Chevalier de l’Ordre national du Mérite du Sénégal et honorée par l’Université Howard à Washington, D.C.

Lors de la cérémonie, elle a exprimé sa gratitude en ces termes : « Être ici aujourd’hui représente pour moi bien plus qu’un honneur personnel. C’est un signe de confiance de la part d’une ville qui ne se contente pas de valoriser l’engagement, l’égalité, la diversité et la cohésion, mais qui les rend concrètement possibles. »

En lui attribuant la citoyenneté d’honneur, la Ville d’Erlangen rend hommage à un parcours exemplaire, placé au service du bien commun, des valeurs démocratiques et de l’idéal européen.