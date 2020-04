Et Alors Quoi ? Élie-Charles Moreau rend hommage à Sidy Lamine Niass

Dédié à Sidy Lamine Niasse

Quand se seront tassés fureurs et bruits éclos

Du Virus en planétaire errance

Que les marchands d’affres et d’effrois en seront

Les uns heureux les autres non- heureux

Et qu’on aura pour de bon jetés aux poubelles de morbides histoires

Les bulletins et billets de victimes de Covid

Quand opportunistes et autres larrons occasionnels auront fini

De percevoir fausses factures et rentes assimilées

Sur le dos candide de la plèbe

Quand on aura encore abjurés tous les commerces – à toi à moi…

Et deals semblables

Et à raison ou à tort en sera à leurs comptes et mécomptes

Quand sera à jamais tenu à carreau cet objet errant

Non identifié mais à appellation très et trop bien contrôlée

Et qu’on aura comme ralenti pleurs et prières à Nos morts

Tout autant aux morts de toutes les latitudes de la mappemonde

Quand en tous coins et squares apparentés

De toutes les capitales de la vaste communauté

Des Nations et des Hommes

On aura tacite mais consensuel dressé

Et haut hissé le Monument du Toubib inconnu

Et d’Ouest en Est et de Nord en Sud des Cités

Fini de renouveler

Respect et solennelle reconnaissance

Aux agents en charge d’ordre et de sécurité de toutes natures

Respect et solennelle reconnaissance

Aux corps en charge d’hygiène et de propriété

Respect et solennelle reconnaissance

À toutes parties prenantes à ce terrifiant et terrible

Mais honorable baroud

Pour La Vie et contre La Mort

Quand se seront tassées rages et peurs-paniques écloses

Du Covid-19

Et qu’à pas timides commenceront

De partout au monde à se remettre en place

Les touts et les riens qui donnent et saveurs et senteurs

Et sens à tous espaces et temps

Que le ciel aura retrouvé toutes ou presque toutes ses couleurs

Que nous aimons

Que la lune et le soleil recommenceront le cycle des saisons

Qui donnent corps et âme à la beauté du monde

Il faudra impérieusement et comme jamais

Prêter pieuse oreille à ceux icelles-là qui savent

Et savent véritablement

Non pas qu’écouter mais entendre parfaitement

Ce que désire la Planète et ce qu’attend le temps

Et alors ? Et alors ? Et quoi, lors ?

Et, lors ?

Retourner aux origines et froidement

Refaire le tour complet du propriétaire :

Savoir d’où nous venons ?

Savoir qui nous sommes ?

Et savoir ce qui est à accomplir

À fin sortir à jamais des histoires tragiques et drames

Dont est pour sûr marri le monde

Car le temps est bienvenu d’ordonner à l’Afrique

De se dépêtrer de toutes virtualites et utopies

Et aux Nations et aux Peuples de quitter illico

Car le temps est à pile d’ordonner

Toute peur et torpeur pour se tenir droits et debout

Et en marches colorées et bellement concordantes

À fin de somptueusement entrer en scène et

En maestro

Jouer les seules partitions qui vaillent

Et désormais priment sur toutes les autres :

Régir l’à-venir radieux du monde

Et de ses temps être le régulateur principal

Mais, pour ce faire, il est d’imperieux préalables

Et autant de chemins de croix à franchir, nom de Dieu !

Et, pour ce faire, oui pour ce faire combien ?

Combien de « il faut » nous faudra-t-il compléter

Comme autant de hics ruineux à combler ?

Et pour ce faire aussi combien de « nous devons »

Et autant de « je crois que » et de « je pense que » sont à transcender

Comme autant de « si » et « seulement si » qui vibrent en geignant

De trop d’entendus

De trop de sous-entendus

Et de containers entiers de rouges malentendus ?

Et, pour ce faire, oui pour ce faire ?

Pour ce faire, voyez-vous

Il importe que nous prenions le dessus

Sur trop de tares et poueuses vertus

Il importe que nous dénaturions trop de mauvais penchants

Et autant de ridicules tendances

Il importe que nous réapprenions à franchement nous aimer

À franchement nous remettre en question

À franchement tout mettre au grand jour

Et remettre en question et aux ordres majeurs de jours

De La République et de La Nation

Tous les élémentaires besoins qui nous aident à vivre

Et toutes les cruciales questions à résoudre

Et Dieu sait que de questions il n’en est qu’à foison

Qui plus est en ces nuits et jours terrifiants

Que traverse en geignant et en tremblant la gente humaine

Et nous savons toutes et tous et comme jamais

Toutes et tous et comme jamais

Eh oui et comme jamais !

Savoir et s’assurer !…

Que tout est question ou doit l’être

Et de fond en comble savoir

Que La Santé est une question

Que La Gouvernance est une question

L’Environnement est une question

Et ce sont nos enfants qui le disent et répètent en chœur

Et de par les sphères de Mère-Terre désemparés déplorant

Que les maîtres du monde comme sous suaire d’indifférence

Tout autant les adultes que nous sommes

Ne daignent toujours pas s’atteler encore moins penser

Leur léguer des heures et demeures habitables

Que La Solidarité est une question

Que La Religion est une question

Que La Thora est une question

Et La Bible une autre question

Et Le Coran une autre plus affreuse question

Et qu’au creux qu’au cœur de toutes ces questions

Il est en d’incomptables arènes des rixes étincelantes

Où sourdes et muettes et aveugles s’entrechoquent

Civilisations et Cultures

Et comme s’empoignent encore hélas

Et sans trêve

Et en toute ou presque toutes les latitudes du monde

Existence et Essence

Comme si Dieu devrait être et pour l’éternité La Question

Et La Seule à résoudre

Quand toutes les autres auraient révélé leurs mystères et misères

Que l’Éducation est une question

Que La Culture est une question

Que La Justice est une question

Que L’Incivisme est une question

Que L’Afrique est une question

Que Patrie et Citoyenneté sont aussi des questions

Que La Liberté est une question

De libertés à reconquérir et de libertés à conforter

De libertés à confirmer et de libertés à consolider

Et à rendre pérennes

Que Les Nouveaux Droits en sont d’autres

Et de plus poignants et exulcérants

Que Le Genre n’est plus une affaire de masculin-féminin

Mais une grave question qui en appelle une autre,

et une autre et encore d’autres

Et qui font de toute femme des toutes les Afriques

Aux yeux un peu ouverts

Sur La Vie telle qu’elle va –

Et un Trublion et une Amazone

Ou les deux tout à la fois

Toutes et tous et comme jamais !…

Savoir et s’assurer !…

Qu’Hygiène et Propreté sont autant de cruciales questions

Et qu’au cœur de toutes ces questions capitales

mis à part le verbe aimer et le verbe adorer

Le verbe manger le verbe lamper

Le verbe sommeiller et le verbe travailler –

Il est tellement d’autres et du premier groupe

Qui mériteraient qu’on les prenne intégralement

Non pas pour des occupations de routine

Mais les insère du lot des essentielles préoccupations

À honorer

Parce que le monde est en train de changer

Et qu’il nous faut ne rater aucun des trains à venir

Parce que le monde est en train de muter

Et qu’il nous faut cesser d’être des lionnes et des lions

Traînés par la queue

Parce que nous avons destin autre que porter sébile

Ou tendre la main aux autres

Parce que l’Histoire du monde et l’aventure humaine sont à rétablir

Parce qu’il urge de rendre véritablement humain l’humain

Et nous y avons rôle de témoins engagés à tenir

Désormais, oui, désormais !…

Nous devons avoir prise sur les choses

Désormais, oui, désormais !…

Être de ceux icelles-là même qui font L’Histoire

Désormais, oui, désormais !…

Nous changer

Et changer d’avenir

Et changer l’avenir

À en faire autant d’espaces et autant de temps

Conformes à Nos humeurs et perspectives !…

Changer, absolument !

Changer d’avenir !

Changer l’avenir !…

À en faire un territoire sans frontières et bruissant

De sérénades sans fin !



Élie-Charles Moreau