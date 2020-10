Etudiant tué…des automobilistes ont refusé de l’aider

L’étudiant, Ahyi Joël Célestin Philippe et deux de ses amies, C. Cissé et C. Gomis, ont été encerclés par les agresseurs à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Et sous la menace d’un couteau, ils les ont sommés de leur remettre tout ce qu’ils avaient sur eux, nous apprend le quotidien Libération, revenant sur les derniers instants de l’étudiant poignardé à mort.

Les deux camarades de Joël se sont exécutées en remettant leurs sacs, deux téléphones portables et une somme de 11 000 Fcfa. C’est ainsi que Joël leur a demandé de prendre la fuite, avant de ramasser une pierre pour affronter les bandits.

Ce fût sa dernière bataille. Il a été poignardé à mort par un des bourreaux, qui lui-même a été touché par la pierre.

Alors que le jeune étudiant gisait sur le sol, les automobilistes refusaient de s’arrêter pour le secourir. Une jeune dame a fini par bloquer la circulation, afin de forcer les passants à descendre de leurs véhicules.