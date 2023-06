Évacuation sanitaire des agents de l’État : la Fonction publique et Medistate signent un partenariat

Le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur Public a noué un partenariat avec l’hôpital turc de Medistate basé à Istanbul.

Un partenariat qui va permettre de diversifier des destinations pour les évacuations sanitaires de patients agent de l’Etat et des membres de leur famille. Le ministre Gallo Bâ et le directrice générale Mme Essil Haïti Cil ont paraphé un document dans ce sens qui constitue la 5ème convention signée par Monsieur le Ministre et de la 3ème destination après l’Espagne et le royaume cherifen du Maroc.

Cette convention permettra aux agents de l’état de bénéficier d’une prise en charge vers l’extérieur.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn