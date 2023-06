La fonction publique met à jour le PAMA

Le processus de modernisation de l’administration est enclenché au niveau de la fonction publique. Sur instruction du ministre Gallo Bâ, le PAMA procède à la mise à jour de sa structuration.

Le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public à travers le Programme d’appui à la modernisation de l’Administration (PAMA), organise un atelier de mise à jour de sa structuration.

En effet, face aux nouveaux défis nés d’un environnement où les dynamiques et les priorités se renouvellent, exigeant des réajustements permanents et rapides, le MFPTSP a engagé la réflexion avec les parties prenantes.

Les travaux portent sur le diagnostic des réalisations, le montage institutionnel et la répartition des rôles et responsabilités, le plan pluriannuel. De même, la stabilisation d’un cadre juridique adapté au contexte institutionnel et adossé au cadre stratégique de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du programme est un défi majeur.

Après le mot de bienvenue du coordonnateur du PAMA, le Secrétaire Général du Ministère a, au nom de Monsieur le Ministre Gallo BA, procédé à l’ouverture des travaux.

L’activité a connu la participation d’acteurs de premier plan, notamment les conseillers techniques du Ministre, des Directeurs et chefs de service du département ministériel, des représentants du Bureau Organisation et Méthode (BOM), du SGG, de Senum SA, du Ministère des Finances et du Budget, du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn