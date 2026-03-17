Explosion accidentelle : Trois militaires perdent la vie au nord du Sindian

Trois militaires sénégalais ont perdu la vie ce mardi 17 mars 2026 à la suite d’une explosion accidentelle survenue dans le nord du Sindian, en zone militaire n°5, lors d’une opération de destruction de champs de chanvre indien menée par les Forces armées sénégalaises.

Dans un communiqué rendu public par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), l’État-major général des Armées indique que l’incident s’est produit tôt dans la matinée dans une zone frontalière avec la Gambie. Trois autres militaires blessés ont été rapidement évacués et pris en charge par les services médicaux.

Selon la même source, l’accident est intervenu dans le cadre d’opérations engagées depuis plus d’une semaine visant à détruire des cultures illicites de chanvre indien et à lutter contre des groupes armés actifs dans cette zone. Ces bandes, précise le communiqué, s’adonneraient à la culture et à la protection de plantations illégales, constituant une menace pour la sécurité et la quiétude des populations locales.

Les Forces armées sénégalaises affirment avoir déjà neutralisé plusieurs individus impliqués dans ces activités au cours des opérations en cours.

Malgré ce drame, les unités militaires restent mobilisées et poursuivent leurs missions dans la zone. Les opérations visent notamment à traquer les individus armés, démanteler les cultures illicites et renforcer la sécurisation des populations ainsi que de leurs biens.

L’armée sénégalaise a exprimé son profond regret face à la perte de ces soldats tombés dans l’exercice de leurs fonctions, réaffirmant sa détermination à poursuivre ses actions pour garantir la stabilité et la sécurité dans cette région sensible.