Soupçons d’irrégularités dans un bureau d’état civil : le ministère des Affaires étrangères saisit la justice

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé l’ouverture d’investigations à la suite d’allégations d’irrégularités présumées au sein d’un bureau d’état civil, selon un communiqué publié ce 17 mars 2026 à Dakar.

Dans sa note officielle, le département ministériel indique avoir pris l’initiative de saisir les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Cette démarche a conduit à l’ouverture d’enquêtes par les services habilités.

D’après le communiqué, les premières investigations ont permis d’identifier un réseau présumé impliquant plusieurs individus. Ces derniers seraient engagés dans des pratiques contraires aux règles régissant le service public.

Sans préciser l’identité des personnes concernées ni la nature exacte des irrégularités, le ministère souligne toutefois la gravité des faits évoqués, insistant sur la nécessité de préserver la crédibilité de l’administration publique.

Le ministère rappelle appliquer une politique de « tolérance zéro » face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux normes administratives. Il affirme qu’aucun comportement déviant ne sera accepté, quelle que soit la qualité ou la fonction des personnes impliquées.

Les autorités assurent par ailleurs que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir l’intégrité, la transparence et la crédibilité des services relevant du ministère.