Coup de tonnerre…La CAF annule la victoire du Sénégal ! 

C’est une décision sans précédent. Dans un communiqué publié sur son site ce mardi soir, la Confédération africaine de football annonce avoir accepté l’appel du Maroc concernant la finale de la CAN 2025. Il déclare perdant le Sénégal sur tapis vers (défaite 3-0). Un coup de tonnerre.

« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) », lit-on sur le site de l’instance dirigeante du football africain. Du jamais vu.