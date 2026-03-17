Claude Le Roy : «c’est pitoyable pour l’image que renvoie la Confédération africaine de football»

La décision de la Confédération africaine de football d’annuler le titre remporté par le Sénégal lors de la finale de la CAN 2025 continue de faire grand bruit. Alors que la controverse enfle, Claude Le Roy est monté au créneau avec une sortie très critique, dénonçant une situation qu’il juge totalement incompréhensible.

L’ancien sélectionneur n’a pas caché son incompréhension face à cette situation, estimant que le scénario dépasse l’entendement. « Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que la CAF puisse aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais quand on voit comment la CAF est dirigée aujourd’hui par Patrice Motsepe, qui est finalement le vassal de Gianni Infantino, on comprend mieux certaines choses. Depuis le début, certains voulaient absolument donner cette coupe au Maroc. Pourtant, même si le Maroc a réalisé une très belle CAN et méritait d’aller loin dans la compétition, en finale c’est bien le Sénégal qui avait été le meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu’on entendrait, deux mois plus tard, une telle décision« , a-t-il lâché, pointant du doigt une décision qui suscite de nombreuses interrogations.

Claude Le Roy va plus loin en évoquant une affaire loin d’être terminée. Selon lui, cette décision pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochaines semaines. « On est en pleine période électorale, donc on peut imaginer un peu tout ce qui se passe pour, au final, décider que le Maroc est champion. Je pense que tout cela n’est pas terminé et que le Sénégal finira par rentrer dans ses droits. Mais, encore une fois, c’est pitoyable pour l’image que renvoie la Confédération africaine de football. Je pense que, dans un premier temps, il y aura une commission d’appel, puisqu’il s’agit d’une première décision. Ensuite, en fonction de ce qui sera décidé, l’affaire pourrait être portée devant le Tribunal arbitral du sport. Mais je crains que cette décision, malheureusement pour un continent qui a tant de potentiel, ne fasse rire toute la planète football. »

Une procédure d’appel est attendue et pourrait, à terme, conduire le dossier devant le Tribunal arbitral du sport. Dans ce contexte tendu, l’image du football africain se retrouve une nouvelle fois exposée. Entre contestations, soupçons et bataille juridique en perspective, le dossier s’annonce long et complexe. Du côté du Sénégal, l’espoir demeure de voir cette décision réexaminée et, éventuellement, renversée. Mais en attendant, cette affaire continue de diviser et de nourrir les débats bien au-delà du continent africain.

Source : Wiwsport