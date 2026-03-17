CAN 2025 : Le Sénégal va saisir le TAS après la décision de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré le Sénégal perdant de la finale de la CAN 2025, attribuant le titre au Maroc sur tapis vert (3‑0), suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football. Face à cette décision, la Fédération sénégalaise de football a annoncé qu’elle allait saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester le retrait du titre et faire valoir la victoire obtenue sur le terrain.

Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la FSF, a réagi en direct dans l’émission Tandarma, qualifiant la décision du jury d’appel de la CAF d’incompréhensible et affirmant que le Sénégal usera de tous les moyens pour se faire rétablir dans ses droits. La fédération travaille déjà avec des avocats pour préparer le dossier qui sera présenté devant le TAS à Lausanne.

Cette procédure marque un tournant inédit dans l’histoire de la CAN. Jamais un titre n’avait été retiré plusieurs semaines après une finale pour être attribué à un autre pays. Convaincu de sa légitimité, le Sénégal entend défendre son honneur et le respect des résultats sportifs obtenus sur le terrain.

Dans les semaines à venir, le calendrier et les arguments présentés devant le TAS retiendront toute l’attention du football africain et de la communauté internationale, alors que le Sénégal espère faire annuler la décision de la CAF et obtenir la reconnaissance officielle de sa victoire.

Source : Wiwsport