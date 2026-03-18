Un trophée sans honneur…cette décision de la CAF qui «défigure» le foot africain

En retirant le titre continental au Sénégal deux mois après sa victoire en finale contre le Maroc, la Confédération Africaine de Football a plongé le sport roi dans une crise de crédibilité sans précédent. Entre décisions administratives unilatérales, arbitrage contesté et silence assourdissant des instances sénégalaises, cet imbroglio juridique ternit durablement l’image du football africain à l’échelle internationale.

L’onde de choc provoquée par la décision de la Commission d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer le trophée de la CAN 2025 au Sénégal dépasse largement les frontières du rectangle vert. En déclarant les Lions de la Téranga forfait deux mois après leur victoire historique à Rabat (1-0), l’instance dirigeante a acté un revirement administratif (3-0) qui soulève des interrogations fondamentales sur l’intégrité des compétitions continentales. Cette gestion « grand guignolesque », pour reprendre les mots de Claude Le Roy, expose une institution en quête de repères éthiques.

L’indignation est d’autant plus vive que la CAF semble pratiquer, pour certains, une justice à géométrie variable. Comment justifier une telle rigueur réglementaire a posteriori, alors que l’instance est restée de marbre face aux décisions arbitrales litigieuses ayant émaillé la finale Maroc -Sénégal ? Le souvenir du penalty « imaginaire » accordé au Maroc lors des phases précédentes reste une plaie ouverte. En ne sanctionnant pas les erreurs manifestes sur le terrain mais en renversant un résultat sportif dans les bureaux, la CAF sacrifie la vérité du terrain sur l’autel de la bureaucratie.

Ce mode de gouvernance, perçu comme arbitraire et soumis à des influences géopolitiques, place le football africain dans une position de vulnérabilité mondiale. Tant que les décisions de coulisses primeront sur la performance athlétique, le football du continent peinera à gagner le respect de la FIFA et des observateurs internationaux. Pour atteindre les sommets, l’excellence des joueurs africains doit impérativement être protégée par une administration irréprochable, loin des soupçons de vassalité qui entachent l’actuelle présidence.

Sur les réseaux sociaux, la fronde ne faiblit pas. Depuis la finale de janvier, la CAF subit un tir de barrage numérique où les supporters dénoncent un « hold-up » institutionnel. Cette pression populaire massive est un signal d’alarme que Patrice Motsepe ne peut plus ignorer. En se mettant à dos le public pour des raisons administratives opaques, la CAF prend le risque d’une rupture définitive avec la base passionnée qui fait vivre le football sur le continent. Cette décision explique pourquoi la CAF n’avait pas félicité le Sénégal après son sacré.

Du côté du Maroc, ce titre acquis « sur tapis vert » laisse un goût amer de victoire sans honneur. Si la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) soutient n’avoir demandé que l’application stricte du règlement, le monde du sport ne retiendra que la supériorité technique du Sénégal lors de la finale. Gagner une coupe dans une salle de conférence après avoir été battu devant son public prive les Lions de l’Atlas de la reconnaissance universelle qui définit les grands champions.

Parallèlement, la passivité de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) devient préjudiciable. Face à l’accumulation des sanctions, frappant l’équipe, le sélectionneur Pape Thiaw et le retrait du titre, la réaction des autorités fédérales sénégalaises manque de vigueur. Cette retenue diplomatique est aujourd’hui perçue comme un abandon de souveraineté sportive. Le Sénégal doit impérativement poser des actes concrets et offensifs pour défendre l’intégrité de ses sportifs bafoués.

Le volet humain de cette crise est tout aussi préoccupant. Le sort des supporters sénégalais arrêtés lors de la compétition, confrontés à des procédures judiciaires loin d’être normalisées, ajoute une dimension dramatique à l’affaire. La FSF a le devoir moral de s’impliquer dans la protection de ses fans, dont le seul tort a été de protéger une victoire acquise à la sueur du front, dans un climat devenu étrangement hostile.

L’heure est désormais à la bataille devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). C’est dans cette enceinte neutre que le Sénégal doit rétablir son droit. Mais au-delà du verdict juridique, c’est l’image de la CAF qui sort durablement écorchée. En agissant de la sorte, elle renvoie l’image d’une organisation incapable de gérer ses tournois sans sombrer dans le vaudeville, ridiculisant ainsi tout un continent aux yeux de la planète football.

Il est impératif que les dirigeants du football continental opèrent une mue profonde. La transparence ne doit plus être un concept théorique, mais une réalité. Si la CAF souhaite réellement que le football africain soit pris au sérieux, elle doit commencer par respecter ses propres champions et la sacralité du score acquis sur la pelouse. Le temps presse, car le talent des joueurs africains ne mérite pas d’être éclipsé par l’incompétence de ses administrateurs.

La rédaction de Xibaaru