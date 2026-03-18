Une ado ouvre le congélateur et découvre à l’intérieur un bébé mort

Aurélie S., 44 ans, sera jugé à partir de jeudi devant la Cour d’assises du Vaucluse pour avoir placé deux bébés dans son congélateur.

En décembre 2022, sa fille de 16 ans avait ouvert le congélateur et avait découvert à l’intérieur un bébé congelé.

Les gendarmes avaient perquisitionné la maison familiale située à Bédoin et avait découvert un deuxième nourrisson congelé dans le congélateur.

L’accusée a trois filles mais a eu sept grossesses en tout, dont un accouchement sous X et un avortement.

Concernant le premier bébé mort, sa fille aînée a assisté à l’accouchement, à domicile, et raconte que sa mère avait refusé d’appeler les pompiers.

L’accusée a expliqué avoir fait une chute dans l’escalier en rentrant de courses avec le bébé dans les bras, quelques jours après sa naissance. Quand elle avait vu que le bébé ne respirait plus, elle l’avait mis au congélateur, et dit à ses filles qu’elle l’avait « donné à l’adoption ».

Pour le deuxième bébé, elle avait ignoré sa grossesse et a accouché un soir sur son canapé, toute seule. Elle a avoué avoir emmené le petit corps inanimé dans la buanderie, avant de le placer dans le congélateur, aux côtés du premier.

Aurélie S. a confié lors des expertises psychiatriques avoir été violée par un cousin quand elle était petite.

Le verdict sera connu le 27 mars.

Source : F D