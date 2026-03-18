Sénégal–Maroc : La FSF conteste une décision de la CAF et saisit le TAS

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a réagi avec fermeté à la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), concernant le litige né à l’issue du match n°52 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc.

Dans un communiqué officiel, la FSF indique avoir pris acte de l’annulation de la décision initiale du Jury Disciplinaire de la CAF, après que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a vu son appel jugé recevable. Le Jury d’Appel a estimé que le droit d’être entendu de la partie marocaine n’avait pas été respecté en première instance.

Cependant, la décision finale s’est révélée lourde de conséquences pour le Sénégal. La CAF a considéré que le comportement de l’équipe sénégalaise relevait des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. En application de ces dispositions, le Sénégal a été sanctionné par un forfait, avec un score enregistré de 3-0 en faveur du Maroc.

La FSF dénonce une décision « inique, sans précédent et inacceptable », estimant qu’elle porte atteinte à l’image du football africain. Elle annonce son intention de saisir dans les plus brefs délais le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne pour défendre ses droits et ceux du football sénégalais.

Dans son communiqué, la Fédération réaffirme son attachement aux valeurs d’intégrité et de justice sportive, et promet de tenir le public informé des suites de cette affaire.