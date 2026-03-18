Décision scandaleuse de la CAF : Des joueurs sénégalais harcelés

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché : la victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est attribuée au Maroc sur tapis vert, au détriment du Sénégal. L’annonce, tombée hier soir, a immédiatement suscité une vague de réactions, notamment de la part de plusieurs internationaux sénégalais qui ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux.

Mais la soirée a rapidement pris une tournure inquiétante. Selon des informations révélées par RMC Sport, les numéros de téléphone personnels de plusieurs joueurs sénégalais ont été publiés en ligne. Cette fuite a déclenché une véritable campagne de harcèlement.

En quelques heures, les champions d’Afrique 2025 ont été submergés par des appels incessants et des messages haineux. Insultes, menaces et attaques verbales se sont multipliées, plongeant les joueurs dans une atmosphère de violence numérique.

Ce dérapage souligne l’ampleur de la crise née de la décision de la CAF et met en lumière les dérives que peuvent engendrer les tensions sportives lorsqu’elles se propagent sur les réseaux sociaux.