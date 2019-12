Facture salée…un membre de la COJER interpelle la Senelec

SENELEC à la barre…Par Nasire NDOME membre de la COJER nationale

Le peuple souffre à cause de la SENELEC. La hausse faramineuse des dernières factures d’électricité montre et démontre une tentative de sabotage organisé et montée de toutes pièces pour réveiller le front social. Des factures qui passent du simple au triple sans raison valable et sans aucune explication. Cette hausse manifeste une volonté des hommes tapis dans l’ombre en vue de répéter le scenario de 2011 non pas par des coupures intempestives mais par une hausse des factures. Pendant que Le DG de la SENELEC annonce la hausse à partir de 1er décembre, la hausse était déjà effective depuis longtemps, des factures qui passent de 25.000 au 268.400 FCFA.

En effet, la hausse des prix de l’électricité menace l’ensemble des activités économiques du pays et impacte négativement sur le pouvoir d’achat du Gorgorlu senegalais.

Qui sabote et à quelle fin ?

La marche du vendredi 13 novembre des organisations des sociétés civiles prouve éloquemment le mécontentement du peuple. Toutes les couches de la société étaient présentes. Cette marche très réussie révèle une certaine menace de la part du gouvernement et du régime. L’opposition, depuis 2012, tente de déstabiliser le régime du président MACKY SALL à travers des faux combats inutiles et sans contenu comme l’affaire des 94 milliards, le reportage de BBC sur le pétrole et le GAZ, les rapports des corps de contrôle de l’Etat ainsi de suite, mais, en effet, toutes ses interminables tentatives sont vouées à l’échec car ils n’ont jamais été des doléances de la majorité silencieuse mais des dossiers politiciens. Concernant la hausse, le sénégalais lambda est agressé sur son revenu.

Erreur de facturation générale ou sabotage général

Les sénégalais se sont réveillés en recevant des factures très salées de la SENELEC. Toutes les réclamations et reconsidérations des factures au niveau des agences de la SENELEC sont restés sans suite. On a l’impression que c’est une erreur générale ou à la limite un sabotage pour mettre en mal le peuple contre le président SALL.

En attendant les explications de la SENELEC

La Senelec est interpellée sur la facturation des dernières factures salées et d’édifier les sénégalais sur les tenants et aboutissants. Il n’est pas acceptable que des sénégalais soient lésés de leurs droits.

Nasire NDOME

COJER NATIONALE