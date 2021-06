Famille Faye-Sall…Que se passe-t-il entre Macky et Marème ?

Il ne faut pas voiler la face…c’est un véritable drame familial qu’on assiste avec la sortie d’Adama Faye, frère de la première Dame du Sénégal. Une sortie musclée dans laquelle le beau-frère qualifie de dictateur, le président, époux de sa sœur et pointe du doigt une justice instrumentalisée à la solde du pouvoir. La famille présidentielle, protégée par le secret d’état, vient d’étaler son linge sale devant toute une nation…et maintenant tout le monde se demande ce qui se passe entre le président et sa femme…

Vivons-nous une saga familiale présidentielle ? Tout porte à le croire. Dans toutes les familles, quand le beau-frère ou la belle-sœur s’en prend à la belle-famille, c’est que les deux familles reprennent le combat des deux conjoints. Si Adama Faye s’en prend à Macky Sall, c’est qu’il y a de fortes chances que le petit frère porte le combat de sa grande sœur. La famille Faye est-elle en guerre avec la famille Sall…Les rumeurs ont toujours fait état de rivalité entre les Sall et les Faye…

En 2004, L’arrivée de Macky Sall à la primature a été aussi émaillée par cette rumeur d’une rivalité farouche entre les deux familles et plus précisément entre Marème Faye et le jeune…Aliou Sall. Le ministre Macky Sall devenu premier ministre était tiraillé entre sa tendre épouse Marème et son jeune frère, Aliou Sall devenu Enarque. Les amis de Marème Faye se faisaient l’ennemi d’Aliou Sall. Mais tout était étouffé dans la famille jusqu’à ce que Macky accède à la magistrature suprême en 2012.

A partir de 2012, la belle-famille de Macky Sall s’intéresse au partage du gâteau et ses membres adhèrent tous à l’APR. c’est à partir de ce moment qu’on a entendu parler des beaux-frères puis de l’époux de la mère. Dans la famille du président, seul Aliou Sall était omniprésent. La sœur et les neveux du président ont préféré les ambassades et les consulats pour être loin de la saga familiale qui battait son plein à Dakar. Et tout s’envenime lorsqu’Aliou devient maire de Guédiawaye et Mansour Faye…maire de Saint-Louis. La bataille devient alors parallèle…Chaque famille essaie de gagner plus d’avantages de son côté…Et c’est dans ce climat qu’intervient le second mandat.

Et depuis lors, la bataille parallèle et souterraine vire au face-à-face. Les missiles sont lancés publiquement à la face de l’ennemi. On ne se retient plus. Le secret d’état est rangé dans les tiroirs. La belle-famille attaque l’époux-président en présence de la première dame qui garde le silence ; Et c’est ce silence qui en dit long sur les relations entre le président Macky Sall et son épouse Marème Fall…

Les rumeurs ont imagé une seconde épouse. Et ces mêmes rumeurs ont aussi parlé de démence, ce qui a fait réagir Marème Faye en direct sur la chaîne nationale. Même si ce ne sont que des rumeurs qui enflamment la toile, la sortie de Adama Faye remet en cause le cessez-le-feu entre les deux familles. Et si Aliou Sall avait critiqué publiquement la première Dame Marème Faye…Qu’aurait-on dit ?

