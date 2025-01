Fédé de Basket : Moustapha Gaye nommé président de la Commission de haute performance

La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB) a annoncé, vendredi, la nomination du technicien sénégalais Moustapha Gaye au poste de président de la Commission de haute performance.

L’ancien directeur technique national (DTN) et entraîneur des Lions et des Lionnes du basket est le technicien sénégalais le plus titré sur le plan national et international.

En décembre 2024, le président de la FSF, Babacar Ndiaye, avait indiqué que le basket sénégalais avait »toujours besoin de ses services ».

»Ça peut être n’importe où. Si on ne bénéficie pas de son expertise, d’autres pays vont en profiter. Je parle en connaissance de cause. On a une année 2025 chargée. Ce ne sera pas spécifiquement à la direction technique. Il y a déjà quelqu’un en place. On verra où il nous sera utile », avait-il fait savoir.

Après sa démission de la tête de l’équipe nationale féminine en 2023, Moustapha Gaye avait été nommé au poste de directeur technique de l’ASC Ville de Dakar.

Aps