Fête de la musique 21 juin…Idrissa Diop et Guissé mobilisent en banlieue (photos)

En prélude de la fête de la musique, les organisations Say wi de Idrissa Diop et Omart de Abdoulaye Mamadou Guissé ont mobilisé le mouvement hip hop de la banlieue de Pikine.

Au milieu des jeunes musiciens, comédiens, managers, Bocar Diop, coordonnateur Omart à Guinaw rail, le maître Idrissa Diop musicien, président de Say wi et le président Abdoulaye Mamadou Guissé de l’Omart ont animé un panel sur la Sodav dont le thème est : « une gestion nébuleuse et l’état chaotique de la culture au Sénégal ».

La banlieue s’est engagée à gagner le combat de la mobilisation pour l’avènement du dynamisme culturel prôné jadis par les précurseurs tel Idrissa Diop.

