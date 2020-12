Fêtes de fin d’année : Les élèves de Bignona en grève

Comme on pouvait s’y attendre, les élèves de la commune de Bignona ont renoué ce Mercredi avec la grève comme chaque mois de Décembre. C’est aux environs de 9 heures que tout a commencé, un groupe d’élèves fait le tour des établissements du moyen et du secondaire pour faire sortir les autres avant de rassembler tout le monde dans un seul site.

Pour l’heure, la liste des motifs n’est pas encore arrêtée mais on peut retenir le manque de professeurs dans certaines matières. Cependant, vu la tergiversation notée chez les potaches pour déterminer la durée de leur mouvement de grève, force est de noter que les élèves veulent tout simplement prendre « leurs fêtes de Noel ». Si certains déclarent qu’ils vont se réunir Lundi, d’autres avancent la date du 4 Janvier.

C’est une situation prévisible car, même si les cours se déroulaient plus ou moins correctement dans les établissements, force est de reconnaitre qu’il manque çà et là des professeurs. Et il faut louer l’engagement des enseignants qui ont accepté de se surcharger pour prendre en charge les élèves dans certains établissements. Beaucoup d’entre eux qui sont affectés ne sont pas encore remplacés. Les chefs d’établissement ont tenté ces derniers de contenir les élèves jusqu’à la date initialement prévue pour prendre les vacances du 1er trimestre avant que le ministère en décide autrement à quelques jours seulement. C’est là où cette décision de reporter les vacances est discutable, certains pensent même que c’était impertinent de le reporter à fin Janvier vu que souvent les élèves de retour des grade vacances cherchent par tous les moyens pour aller se reposer après deux mois de cours et cela coïncidait avec le mois de Décembre. Cette année, ils sont restés à la maison depuis Mars 2020, psychologiquement, l’on devait savoir ce serait difficile pour les acteurs de reprendre et de faire trois mois pleins. On aurait pu maintenir le début des vacances le 19 ou le 24 Décembre et profiter de la période de pause pour corriger le manque de professeurs dans certaines localités. Malheureusement, les gens avaient d’autres préoccupations pas forcément les meilleures et les conséquences sont là. Ce n’est pas seulement à Bignona que cela se passe, dans d’autres localités également les élèves sont dans la même logique.

Les inspecteurs de l’éducation et de la formation et les autorités administratives réussiront-ils à faire revenir les élèves à l’école ? C’est une question qui est difficile à répondre vu l’incertitude qui entoure le mouvement d’humeur des élèves.