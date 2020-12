Covid : l’OMS recommande de porter le masque pendant les fêtes de famille à noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le risque de propagation est particulièrement élevé. Le port du masque est recommandé pendant les réunions familiales des célébrations de Noël.

Pendant Noël, il faudrait garder son masque. Telle est la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, transmise ce mercredi 16 décembre 2020. En raison du « risque élevé » d’une nouvelle vague de contamination au Covid-19 en Europe dès le début de l’année 2021, l’instance estime que le port du masque pendant les fêtes est nécessaire.

Concrètement, l’OMS affirme que le danger d’une « nouvelle résurgence dans les premières semaines et les premiers mois de 2021 » est plus que jamais d’actualité. À l’origine des recommandations de l’OMS : l’attention toute particulière portée par les gouvernements européens aux célébrations de fin d’année, avec l’exemple de Thanksgiving qui a engendré une flambée épidémique aux États-Unis en raison des nombreux déplacements et regroupements familiaux qui se font à cette période.

À l’approche des fêtes de Noël, de nouvelles batteries de restrictions entrent en vigueur mercredi dans plusieurs pays européens pour juguler un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant, avec notamment la fermeture des commerces non essentiels en Allemagne et des pubs et restaurants au Royaume-Uni.

France24