Covid-19 : Hausse du prix des masques à Dakar

La Covid-19 continue d’étendre ses tentacules. En effet, le Sénégal est touchée par une seconde vague qui commence à faire des ravages. Notre pays a eu plus de 400 cas en une semaine. Et ces derniers jours l’Assemblée nationale n’a pas été épargnée. L’hémicycle est touché de plein fouet avec un décès et de nombreux cas confirmés.

Pour freiner la propagation du virus, les autorités ont pris des mesures radicales. Le ministre de l’Intérieur a décrété, hier, l’interdiction des rassemblement mais aussi le port systématique du masque dans les lieux publics, les transports, secteur privé et lieux de commerce.

Mais le prix des masques risquent d’être un frein dans cette lutte. Depuis un certains temps une légère hausse a été notée ces jours-ci. Le masque chirurgical qui coutait entre 100 et 200 F CFA a vu ses prix doublés chez les revendeurs. Une situation fortement dénoncée par les Sénégalais.

A la date de ce vendredi 11 décembre 2020, le Sénégal compte 16893 cas déclarés positifs au coronavirus dont 16015 guéris, 345 décédés et 532 patients sous traitement.