La coalition JOTNA et le CRD unissent leur force pour faire face à…

La coalition JOTNA et celle du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) unissent leurs forces pour une opposition forte capable de proposer une alternative crédible et prendre en charge les préoccupations des sénégalais. Les délégations de ces deux entités politiques seront désormais en alliance pour faire face au pouvoir du Président Macky Sall qui est déterminé à réduire l’opposition à sa plus simple dénomination.

Voici l’intégralité de leur Communiqué :

« Les délégations de la coalition JOTNA et du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) ont convenu que dans l’optique de mieux prendre en charge les préoccupations des sénégalais, une opposition forte capable de proposer une alternative crédible est devenue une exigence de salut national. En effet, depuis son accession au pouvoir, le président Macky SALL n’a cessé de poser des actes dans le seul but de réduire à néant toute voix discordante. « Je vais réduire l’opposition à sa plus simple dénomination » proférait-il dès les premières heures de son règne. La matérialisation de ce vœu est l’axe fort de sa gestion. Elle passe par la création de sinécures pour satisfaire la clientèle politique ou par la menace et l’emprisonnement des plus farouches opposants afin de leur soustraire leurs droits civiques et politiques.

Dans le même temps, malheureusement, la pauvreté n’a cessé de s’amplifier dans les villes comme dans les campagnes et le désespoir d’atteindre des proportions inégalées. Le point d’orgue de cet état de fait est évident à travers la recrudescence des pirogues de l’enfer mais aussi des suicides, des violences domestiques et du banditisme.

Fortes de ce constat, des membres de l’opposition, conscients du rôle protecteur qui leur est légitimement assigné par la population, ont jugé nécessaire d’unir leurs forces pour exiger le respect des acquis démocratiques, défendre les intérêts économiques et sociaux des populations et dénoncer la mal-gouvernance.

C’est ainsi qu’après des discussions approfondies, le « CRD » et JOTNA/Patriotes pour l’Alternative, ont décidé de marquer leur volonté commune de mener le combat républicain et citoyen au profit du peuple Sénégalais pour un Sénégal démocratique et souverain.

Les deux délégations ont retenu d’œuvrer ensemble à la constitution d’une grande alliance capable d’impulser les changements attendus par le peuple sénégalais. Cette dernière devra notamment s’accorder sur les voies à emprunter pour assurer de prochaines élections libres et transparentes, ainsi que sur les modalités visant à mettre en place des choix communs en ces occasions.

Dans l’attente de l’évaluation de la forme et du contenu à donner à leur rapprochement, les deux délégations ont retenu qu’elles continueront d’œuvrer pour la consolidation de l’opposition politique, patriotique et citoyenne du Sénégal avec l’ensemble des parties concernées par l’avènement d’un Sénégal démocratique et de justice