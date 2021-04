Financement des jeunes : Aliou Sall raille la DER

Aliou Sall semble partager l’avis de ses pairs sur le système de financement de la délégation de l’entrepreneuriat rapide (DER). « Je ne crois pas en la réussite d’un projet financé pour des jeunes qui n’ont jamais travaillé, ni entrepris », a lancé le frère du président qui présidait la cérémonie de signature de convention de partenariat entre les jeunes alliés de la coalition Benno Bokk Yakar (Bby) et la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS)..

Aliou Sall de rappeler : « À Guédiawaye, comme partout ailleurs au Sénégal, il y a des experts en conception de projets qui font porter des projets par des jeunes bénéficiaires fictifs. Ils peuvent bénéficier de plusieurs projets financés par les différentes structures de financement.

Finalement, l’on se rend compte qu’il y a un gros fossé entre la conception et la faisabilité des projets. Il faut des études économiques sérieuses, avant de procéder à des financements, faute de quoi on assiste souvent à des chevauchements qui font qu’on peut se retrouver avec dix projets de même nature dans un seul quartier », a déclaré le maire de Guédiawaye, dans des propos repris par L’Observateur.

Aliou Sall a tenu à préciser que ses collègues et lui ne demandent pas « leur implication pour capter des fonds et les distribuer eux-mêmes » mais « bien pour jouer leur rôle de régulateur. » Car, a-t-il justifié, « on propose aux structures de financements des jeunes, telles que la DER et l’ANPEJ (Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes), de procéder, par exemple, à la mise en place d’un guichet unique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes géré par un jeune rémunéré par la mairie.

Formé sur les procédures de ces différentes structures, il détient toutes les compétences requises pour analyser les dossiers de demande de financement, s’il le faut, par la voie numérique, avant de les transmettre à la DER, qui va se charger des financements. Cette approche permettra d’économiser de l’argent et de l’énergie mais aussi et surtout d’amener la collectivité territoriale à jouer son rôle de relais de l’État, à l’échelon territorial. Les financements doivent être territorialisés », a-t-il rajouté.