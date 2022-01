Foot : Voici le probable gagnant de la CAN 2021 (Spécialiste)

La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football bat actuellement son plein au Cameroun. Les phases de poules prennent fin ce jeudi 20 janvier avec les derniers matchs du groupe E et F. On assistera notamment à une palpitante finale dans le groupe E entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Arsène Wenger, spécialiste et observateur avisé du football a récemment donné ses impressions sur le niveau de la CAN et il a désigné un vainqueur. Le technicien français a livré ses analyses au cours d’un entretien médiatique : « La CAN est une compétition unique en son genre, un spectacle de tous les instants. Vous conviendrez avec moi qu’il n’y a plus de « petites équipe ». Toutes les sélections jouent crânement leur chance. J’ai été impressionné par les équipes qui n’ont pas un fort vécu dans la compétition comme le Malawi, les Comores ou encore la très surprenante Sierra Leone. Cependant, parmi les favoris je vois bien le Nigéria remporté cette édition. Les nigérians ont un groupe exceptionnel. C’est l’équipe à battre. »

Source afriquesports.net