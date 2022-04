Incroyable ! La Guadeloupe et la Martinique ont largement voté Marine Le Pen

Les Antilles et la Guyane ont massivement voté pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen lors du second tour de l’élection présidentielle, à rebours de l’élection de 2017.

Ala fin du débat du l’entre-deux tours, le président-candidat Emmanuel Macron avait regretté de ne pas avoir eu le temps d’évoquer les territoires d’Outre-mer. Peut-être anticipait-il de mauvais scores, sur la (mauvaise) dynamique du premier tour qui avait vu le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon arriver largement en tête avec notamment 56% des suffrages exprimés en Guadeloupe, 53% en Martinique ou encore 51% en Guyane.

Et le second tour est catastrophique pour le président sortant, largement battu en Guadeloupe par Marine Le Pen (30,4% contre 69,6%), en Martinique (39,1% contre 60,9%) et en Guyane (39,3% contre 60,7%). Il est même battu à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, avec un moins grand écart (44,58% contre 55,42%).

Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’incroyable progression électorale du parti d’extrême-droite en vingt ans. Jean-Marie Le Pen n’avait ainsi rassemblé que 3,85% des voix en 2002 face à Jacques Chirac en Martinique, par exemple. Sa fille Marine avait progressé en 2017 mais restait loin d’Emmanuel Macron (24,87% des voix en Guadeloupe, 22,45% en Martinique, 35,11% en Guyane)…Lire la suite ici