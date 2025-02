Fuite des cerveaux : Les médecins sénégalais quittent le pays

Urgentiste à Paris, Dr Boubacar Signaté confie à Enquête que cette année, il a assisté à une ruée de médecins sénégalais en France sans précédent. Sans donner de chiffres concernant cette fuite des cerveaux de la santé, il signale que ses collègues-compatriotes préfèrent démissionner de leur poste au pays pour aller travailler à l’étranger, en Hexagone notamment.

«Si vous pensez qu’il y a une saignée, attendez-vous à une hémorragie massive, a-t-il averti. En France, les médecins sénégalais sont accompagnés dans leurs démarches administratives, logés et bénéficient d’un cadre de travail moderne et respectueux. Ici, au Sénégal, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone.»

Le médecin, repris par Seneweb, de marteler : «Je ne parlerai pas des revenus, ce serait indécent, ni des conditions de travail, de la protection sociale du travailleur et de sa famille, du cadre de vie. […]. Il n’y a qu’au Sénégal, qu’on ne sait pas qu’un médecin a plus de valeur que toutes les pièces précieuses réunies.»

«Nos universités, ajoute Dr Signaté, leurs programmes pédagogiques et leurs visions dans le domaine des sciences sont obsolètes. Les enseignants qui y officient dans leur majorité sont dépassés et totalement fermés à toutes velléités de réforme de l’espace universitaire. […] Nos autorités étatiques sont sourdes, aveugles et muettes, à commencer par nos deux ministres de tutelle : Santé et Enseignement supérieur.»