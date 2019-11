Gamou 2019 à Kaolack : Mohamed Ndiaye «Rahma» à Médina Baye…

Gamou 2019 à Kaolack : Mohamed Ndiaye « Rahma » rend visite aux dignitaires de Médina Baye…

Son mentor politique, en l’occurrence, le Président Macky Sall, ne s’y est finalement pas rendu pour des obligations liées à sa fonction, mais à Kaolack, Mohamed Ndiaye « Rahma » a pu assurer et rassurer. Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Ville de Mbossé a initié, ce jeudi, une série de visites chez les dignitaires de Médina Baye. Ndiaye «Rahma» comme on l’appelle avec un brin de fierté, a voulu contribuer à la bonne tenue de l’anniversaire du Sceau des Prophètes, Mohamed (S.A.W). D’abord, il a été l’hôte du Khalife de Médina Baye, Cheikh Tidjane Ibrahima Niass où il a été accueilli avec des transports de joie. Belle occasion saisie par son fils Mohamed Ibrahima Bouba Niass pour louer efforts qu’il n’a de cesse de consentir : «Vous êtes un infatigable serviteur de l’Islam et un dévoué bienfaiteur de la Fayda de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass. Mons père n’est pas là pour des raisons de santé mais, vous continuez de l’assister dans sa mission. Vous êtes un soutien sûr pour le Président de la République et nous prions pour qu’il vous confie de hautes responsabilités dans ce pays car nous ne doutons point que vous serez à la hauteur », a dit le petit-fils de Baye Niass, tout joyeux. «Rahma» et sa délégation de poursuivre leur procession. Ils ont également été reçus par Serigne Mohamed Baba Ibrahima Niass dit Baba Lamine Niass. Là-bas, le maître des céans n’a pas tari d’éloges envers son hôte de marque. Il a longuement prié pour lui et a demandé au Président Sall de mieux le considérer en le nommant Ministre de la République en guise de reconnaissance de ses actes louables pour la Cité religieuse de Médina Baye et pour tout le Saloum naturel. Chez Serigne Mahi Ibrahima Niass, «Rahma» est également reçu avec les honneurs. Il était au pinacle ! Le frère du Khalife de Médina Baye a, ainsi, vanté ses qualités de leader incontournable dans le Saloum avant de le décrire comme un politicien toujours à l’écoute des préoccupations les tenaces des populations. Même scénario chez l’Imam de Médina Baye, Serigne Cheikh Tidjane Aliou Cissé qui considère que Kaolack était en panne sèche de leader charismatique et que l’irruption de Mohamed Ndiaye « Rahma » dans l’arène politique, depuis quelques années, a fini par juguler cette incurie. Comme pour dire, «Rahma» a vraiment la Baraka à Médina…